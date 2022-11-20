Информация об обстреле села Нижний Ольшанец, находящегося в Белгородской области, появилась сегодня. По данным источника, в ходе обстрела пострадал дом бывшего голкипера "Рубина" Сергея Рыжикова, в нем выбило стекла.
Сергей Рыжиков с сентября этого года тренирует тамбовский "Спартак", выступающий во Второй лиге. До этого специалист недолго входил в тренерский штаб Андрея Талалаева в "Ахмате".
По ходу карьеры голкипера Рыжиков выступал за "Тамбов", "Крылья Советов", "Рубин", "Локомотив", "Томь" и еще несколько клубов. Вратарь завершил карьеру в прошлом году. Сейчас Рыжикову 42 года.
Источник: fonar.tv
Источник: дом экс-голкипера "Рубина" Рыжикова пострадал при обстреле Белгородской области
При обстрелах Белгородской области пострадал строящийся дом Сергея Рыжикова.
Фото: РПЛ