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Журналист: "Фламенго" не дает Айртону провести 60% игр до конца года, чтобы меньше заплатить "Спартаку"

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Бразильский журналист Кае Мота поделился подробностями ситуации с возможным выкупом "Фламенго" защитника "Спартака" Айртона.
Фото: Getty Images
"Когда Айртон подписал контракт с "Фламенго", там был пункт – если он проведет 60% игр до конца года, то обязательная сумма выкупа составит девять миллионов евро. Однако этого времени футболист на поле не провел – "Фламенго" специально так делает, чтобы заплатить за трансфер меньше", - цитирует журналиста "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский коллектив, за который Айртон выступает на правах аренды, хочет договориться со "Спартаком" о полноценном трансфере футболиста. Руководство "Фламенго" согласовало с 25-летним игроком условия контракта.

Сообщалось, что клуб из Бразилии хочет выплатить москвичам отступные в размере 6,5 млн евро, несмотря на прописанную в арендном соглашении сумму в 9 млн.

Айртон успел сыграть за "Фламенго" 27 матчей в национальном чемпионате, в которых отметился двумя мячами и пятью голевыми передачами.


Фламенго Спартак Айртон Российские трансферы
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