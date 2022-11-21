"Конечно, у нас максимальные задачи в Кубке. Как-то это может сгладить сезон. Это бы нам помогло и психологически. Если мы будем побеждать, проходить стадии — будет легче в чемпионате", - цитирует футболиста "СЭ".
"Локомотив" по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-лиги оказался в зоне стыковых матчей – с 13-ю очками после 17-ти туров красно-зеленые идут на 14-м месте в турнирной таблице.
До окончания групповой стадии Кубка России "железнодорожникам" предстоит провести еще два матча. По итогам четырех встреч команда набрала 8 баллов занимает второе место.
Карпукас: у "Локомотива" максимальные задачи в Кубке России, это может как-то сгладить сезон
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас поделился мнением о важности успеха в Кубке России ради спасения сезона.
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