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Карпукас: у "Локомотива" максимальные задачи в Кубке России, это может как-то сгладить сезон

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Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас поделился мнением о важности успеха в Кубке России ради спасения сезона.
Фото: РИА Новости
"Конечно, у нас максимальные задачи в Кубке. Как-то это может сгладить сезон. Это бы нам помогло и психологически. Если мы будем побеждать, проходить стадии — будет легче в чемпионате", - цитирует футболиста "СЭ".

"Локомотив" по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-лиги оказался в зоне стыковых матчей – с 13-ю очками после 17-ти туров красно-зеленые идут на 14-м месте в турнирной таблице.

До окончания групповой стадии Кубка России "железнодорожникам" предстоит провести еще два матча. По итогам четырех встреч команда набрала 8 баллов занимает второе место.


Локомотив Карпукас Кубок России
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Карпукас: у "Локомотива" максимальные задачи в Кубке России, это может как-то сгладить сезон
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