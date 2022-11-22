- Промес - отличный игрок. Он точно мог бы поехать на чемпионат мира. В этом составе он отлично подменял бы основных форвардов, а может, даже играл бы в основе. Его уровень точно соответствует нынешнему составу Нидерландов. Его нет в Катаре только из-за разбирательств с уголовным делом, - передает слова Дриссена "Чемпионат".
Ранее стало известно, что тренерский штаб сборной Нидерландов, возглавляемый главным тренером Луи ван Галом, не стал включать в заявку на Чемпионат мира-2022 в Катаре 30-летнего атакующего полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса. В текущем сезоне футболист забил 17 голов и отдал 7 результативных передач в 21 матче за красно-белых во всех турнирах.
Голландский журналист: Промес - отличный игрок, его нет на ЧМ в Катаре только из-за разбирательств с уголовным делом
Журналист голландского издания De Telegraaf Валентиус Дриссен высказался о невключении полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022.
Фото: РПЛ