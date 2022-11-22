"Кроме позора мы ничего не почерпнули. Наверное, чтобы доставить радость болельщикам футбола в России, надо обыграть сборную Монголии. Попросите, чтобы они собрали команду из табунщиков, пастухов, тогда мы отличимся", - цитирует Тихонова Legalbet.
Напомним, сборная России в ноябре провела две товарищеские встречи с командами из Азии. 17 ноября команда Валерия Карпина сыграла вничью с Таджикистаном (0:0), а 20 ноября с тем же счетом разошлась миром с Узбекистаном (0:0). До этого в сентябре сборная России переиграла Киргизию (2:1).
Тихонов - о сборной России: кроме позора ничего не почерпнули. Надо собрать команду пастухов Монголии, тогда отличимся
Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал сборную России по футболу за игру в товарищеских встречах.
Фото: РИА Новости