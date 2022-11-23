Как сообщают СМИ, "Црвена Звезда" хотела приобрести Сычевого, но игрок отказался от перехода.
Ранее СМИ сообщили, что сербский клуб заинтересован в футболисте и намерен активировать сумму отступных.
Владимир Сычевой в этом сезоне сыграл в 17 матчах. На его счету 16 забитых мячей. Футболист "Оренбурга" возглавляет гонку бомбардиров РПЛ с 14 мячами, опережая Промеса по дополнительным показателям. Недавно было объявлено, что форвард и клуб продлили соглашение до зимы 2024 года. По новому контракту сумма отступных за Сычевого выросла до 100 миллионов рублей.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Сычевой отказался переходить в "Црвену Звезду"
Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой не перейдет в "Црвену Звезду".
Фото: ФК "Оренбург"