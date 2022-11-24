– Какое качество я хотел бы перенять у Карпина? Пофигизм. В том смысле, что он умеет закрывать глаза на ненужное. Меня иногда бесит: команда выигрывает – все красавцы, проигрывает – сразу тот плохой, этот плохой. Подзавожусь от разных комментариев. А Георгич умеет абстрагироваться, – цитирует Глебова Sport24.
Данил Глебов играет за футбольный клуб "Ростов" с января 2019 года. Контракт Данила с ростовским клубом действует до лета 2024 года. Последнее продление соглашения датировано январем 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Глебова 7,5 миллионов евро. В текущем сезоне Данил провел 22 матча за "Ростов" в РПЛ и Кубке России, забил четыре мяча и отдал четыре результативных передачи. 17 ноября на товарищеский матч сборной России с национальной командой Таджикистана (0:0) Данил выводил своих партнеров с капитанской повязкой. Глебов является капитаном и в "Ростове". Валерий Карпин является главным тренером и в ростовском клубе, и в сборной России.
Глебов: какое качество я хотел бы перенять у Карпина? Пофигизм
Полузащитник "Ростова" и сборной России Данил Глебов ответил на вопрос, какое качество он хотел бы перенять у своего главного тренера Валерия Карпина.
Фото: Чемпионат.com