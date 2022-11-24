– Не знаю, я ничего не слышал об этом. Сейчас мы все держимся вместе, думаем только о футболе. Наш фокус – игра против "Химок", – приводит слова Кордобы "РБ Спорт".
"Краснодар" принимал на своем поле московский "Локомотив" вчера, 23 ноября 2022 года, в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. Игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол был забит на самой первой минуте матча – отличился полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов. В финальном туре команда под руководством Александра Сторожука, который, по сообщениям из СМИ, зимой покинет краснодарский клуб, встретится с подмосковными "Химками". Их встреча состоится 27 ноября, в 19:00 по московскому времени.
Кордоба – об уходе Сторожука из "Краснодара": ничего не слышал об этом. Мы все держимся вместе, думаем только о футболе
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал возможное увольнение главного тренера команды Александра Сторожука после победы над "Локомотивом" в Кубке России (1:0).
Фото: ФК "Локомотив"