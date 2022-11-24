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Агент Барриоса: Вильмар вернулся в Санкт-Петербург, находится в расположении "Зенита"

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Агент полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо сообщил о возвращении футболиста в расположение команды после матчей сборных.
Фото: ФК "Зенит"
"Барриос вернулся в Санкт-Петербург. Он находится в расположении клуба", - цитирует агента Sport24.

Барриос сыграл 17 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-лиги, в которых записал себе в актив гол и две результативные передачи.

"Зенит" завершил первую часть национального чемпионата с 42 очками на своем счету. Подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице.


Барриос Зенит Сборная Колумбии
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