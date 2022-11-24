"Из России был интерес от больших клубов, но пока все мои мысли на чемпионате мира. После этого посмотрим. Я буду этим заниматься. Посмотрим, как будет после чемпионата мира", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Напомним, Ондуа имеет российский паспорт, он является воспитанником клубной академии "Локомотива". 27-летний хавбек принимает участие в чемпионате мира 2022 в составе сборной Камеруна.
На клубном уровне Ондуа выступает в составе немецкого "Ганновера". Он принял участие в двух матчах второй Бундеслиги и не отметился результативными действиями.
Ондуа: из России был интерес от больших клубов, буду этим заниматься
Российский полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался о вероятности продолжить карьеру в РПЛ.
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