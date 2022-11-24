"Понятное дело, знаем расклад, что выходим в верхнюю сетку в случае победы над "Факелом" в основное время. Мы хотим выходить с первых мест, а не с третьего", - цитирует Ежова Sport24.
"Крылья Советов" в рамках пятого тура группового этапа национального Кубка оказались сильнее "Спартака" (2:1) и вышли на второе место в группе В – на счету самарцев 9 очков. Последний матч раунда подопечные Игоря Осинькина проведут против "Факела", а красно-белые сойдутся с "Зенитом". При определенных условиях "Крылья" могут выйти в плей-офф с первого места.
Ежов: "Крылья Советов" хотят выйти из группы Кубка России с первого места, а не с третьего
Полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов поделился целями команды в групповой стадии Кубка России.
Фото: РПЛ