– "Зенит" в этом сезоне – это другой уровень? "Зенит" нас не удивляет. Прекрасно знаем, на что они способны. с ними реально бороться. Когда мы играли с ними в гостях, выглядели очень достойно. Во второй части РПЛ мы играем против них уже дома. Подойдем во всеоружии – и вполне можем их победить. Рано отдавать "Зениту" чемпионство – впереди еще целый круг. Тот, кто думает, что они уже чемпионы, совершает большую ошибку, – цитирует Гайча "Матч ТВ".
По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона "Зенит" занимает привычное для себя первое место в турнирной таблице, имея на своем счету 42 очка. Ближайшим его преследователем является московский "Спартак", отстающий на шесть очков (36). Третьим идет футбольный клуб "Ростов", набравший 35 очков. У "Динамо" и ЦСКА насчитывается по 29 очков, но по дополнительным показателям первые опережают вторых в таблице. ЦСКА возглавляет Владимир Федотов, который в предыдущем сезоне занял второе место в РПЛ с футбольным клубом "Сочи". На данный момент РПЛ ушла на зимнюю паузу и вернется в начале марта 2023 года. Клубам РПЛ осталось сыграть по одному матчу в групповом этапе Кубка России, после чего футболисты отправятся в отпуск.
Форвард ЦСКА Гайч: "Зенит" нас не удивляет. Тот, кто думает, что они уже чемпионы, совершает большую ошибку
Фото: Чемпионат.com