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Гайч: нынешней осенью не имел столько игрового времени в ЦСКА, сколько мне бы хотелось. Ощущаю, что готов играть больше

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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч поделился мнением о своей игре в первой части сезона и посетовал на недостаточное количество игрового времени.
Фото: Sport24
– В начале сезона у меня не было много возможностей показать себя, но затем я стал чаще появляться на поле, выходить в старте, забивать мячи. Я вносил свой вклад в результат команды. Но в итоге нынешней осенью все же не имел столько игрового времени, сколько мне бы хотелось. Ощущаю, что готов играть больше, – цитирует Гайча "Матч ТВ".

Аргентинский форвард Адольфо Гайч играет за московский ЦСКА с августа 2020 года и по сей день. Контракт Адольфо с "армейцами" действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,80 миллионов евро. В текущем сезоне Гайч принял участие в одиннадцати матчах за ЦСКА, проведя на поле в сумме лишь 270 минут. На счету у аргентинского нападающего накопилось два мяча и две результативных передачи с учетом игр Российской премьер-лиги и Кубка России. До ЦСКА Адольфо Гайч выступал за испанскую "Уэску" и итальянский "Беневенто".


Гайч ЦСКА
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