В январе этого года Андрей Аршавин стал заместителем генерального директора "Зенита" по спортивным вопросам.
"Просто я старался быть самостоятельным, отстаивал свою точку зрения. Тут пришел Андрей Сергеевич Наверное, ему это не нравилось. Мы обыграли "Спартак" на выезде — на следующий день меня вызвали в кабинет Аршавина. Было сказано — дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии", - цитирует Зырянова "СЭ".
Напомним, Константин Зырянов стал играющим тренером "Зенита-2" в 2014 году. Спустя 4 года он завершил карьеру игрока, но остался в системе клуба. Летом этого года он покинул "Зенит". Спустя несколько месяцев он возглавил новороссийский "Черноморец". После 18 туров его команда лидирует в группе 1 Второй лиги, опережая "Чайку", идущую на второй строчке, на пять очков.
Зырянов - об уходе из "Зенита": отстаивал свою точку зрения. Наверное, Аршавину это не нравилось
Главный тренер "Черноморца" Константин Зырянов рассказал о причинах ухода из системы "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"