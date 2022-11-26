- Шансы Галактионова преуспеть в "Локомотиве"? Я не могу судить об этом. Это покажет только время. Думаю, Михалыч показал в Нижнем Новгороде высокий уровень своей работы. Состоятельный человек, состоятельный тренер, - передают слова Нигматуллина "Известия".
38-летний главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов, работавший на правах совмещения на посту наставника "Пари Нижнего Новгорода", после завершения осенней части чемпионата России покинул нижегородцев и также на правах совмещения перешел в московский "Локомотив". В матче 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Локомотив" сыграет против "Пари НН" на своем поле, команды оспорят в личной встрече путевку в верхнюю сетку плей-офф турнира.
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Вратарь "Пари НН" Нигматуллин: Галактионов показал у нас высокий уровень работы. Не могу судить, что будет в "Локо"
Голкипер "Пари НН" Артур Нигматуллин ответил на вопрос о шансах в "Локомотиве" экс-главного тренера нижегородцев Михаила Галактионова.
Фото: РИА Новости