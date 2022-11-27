Три футболиста подмосковных "Химок" были уведомлены руководством клуба о необходимости поиска новых команд, сообщают СМИ. По данным источника, это полузащитник Илья Камышев, а также защитники Дмитрий Тихий и Артем Юран.
Сообщается также, что ряд футболистов красно-черных начал поиск новых мест работы, не дожидаясь уведомлений от руководства подмосковного клуба, а на следующей неделе может пройти командное собрание с озвучиванием всех кадровых решений и планов "Химок" на будущее.
По итогам осенней части сезона "Химки" находятся на 15 месте - в зоне прямого вылета, набрав 12 очков в 17 матчах. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 1 очко. В Кубке России красно-черные не пробились в весеннюю стадию турнира, досрочно заняв последнее место в группе А с "Краснодаром", "Локомотивом" и "Пари НН".
Источник: Metatarings.ru
Metatarings: руководство "Химок" предложило Юрану, Тихому и Камышеву искать себе новые клубы
По информации источника, три игрока "Химок" получили от клубного руководства уведомление о необходимости поиска новых команд.
Фото: РПЛ