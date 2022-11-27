"Будет ли он востребован среди клубов РПЛ? Даже не знаю. В его родном Волгограде есть умирающий "Ротор". Пускай он сначала там на кошечках потренируется, докажет свою состоятельность, а потом уже клубы РПЛ, возможно, обратят на него внимание", - приводит слова Вилкова Sport24.
Напомним, в середине ноября Леонид Слуцкий покинул "Рубин", который возглавлял с декабря 2019 года. Под руководством специалиста казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне 2020/21, пробившись в еврокубки, но уже сезон спустя вылетели в Первую лигу. Исполняющим обязанности главного тренера "Рубина" после ухода Слуцкого стал Юрий Уткульбаев. После 19 туров "Рубин" занимает четвертое место в Первой лиге, набрав 34 очка.
До "Рубина" Леонид Слуцкий возглавлял голландский "Витесс", английский "Халл", сборную России, ЦСКА, "Крылья Советов", ФК "Москва" и "Уралан".
Вилков: пусть Слуцкий потренируется на кошечках в умирающем "Роторе"
Бывший арбитр Михаил Вилков прокомментировал будущее экс-тренера "Рубина" Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"