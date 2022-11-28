"В Москве можно продавать пиво на стадионах: вышел нормативный акт, который разрешает это делать. Но здесь всё зависит от клубов — готовы они или нет. Пока с их стороны мы не видим готовности и попыток осуществить продажу пива", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее продажа пива в виде эксперимента была организована на стадионе в Санкт-Петербурге во время товарищеского матча между "Зенитом" и "Црвеной Звездой". В предыдущем сезоне перед началом матчей заключительного тура в СМИ появилась информация, что алкоголь будут продавать на стадионе "Динамо" во время игры против "Сочи" (1:5), однако этого не произошло.
Дюков: в Москве можно продавать пиво на стадионах, но РФС не видит готовности со стороны клубов
Президент РФС Александр Дюков поделился мнением об идее разрешить клубам РПЛ продавать пиво на стадионах.
Фото: РБК