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Семшов: надо задаться вопросом, а хочет ли Дзюба дальше играть в футбол, или он планирует заниматься другими делами

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Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о будущем российского нападающего Артема Дзюба, находящегося без клуба с начала ноября.
Фото: РИА Новости
– Для начала надо задаться вопросом, а хочет ли Артем дальше играть в футбол, или он планирует заниматься другими делами. Если Дзюба вернется в РПЛ, предложения будут не из первой пятерки, потому что он полгода не играл. Если он рассматривает предложение из Кипра, то можно туда поехать, поиграть в спокойном чемпионате. Уровень там хороший, но нет особых задач. Думаю, Дзюба еще может несколько лет поиграть в футбол, – цитирует Семшова "РБ Спорт".

По сообщениям из некоторых СМИ, Дзюбой на данный момент интересуется кипрский футбольный клуб "Кармиотисса", в котором есть русские инвесторы. Сам Артем в начале ноября текущего года расторг свой контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в который он перебрался летом 2022 года. Случилось это после того, как у Дзюбы завершился контракт с "Зенитом". В межсезонье Артем поддерживал физическую форму в составе казанского "Рубина", после чего переехал в Турцию. Главным претендентом на российского нападающего считается московское "Торпедо". Артем Дзюба имеет опыт выступлений сразу за несколько клубов в РПЛ: московский "Спартак", тульский "Арсенал", "Ростов", "Томь" и непосредственно "Зенит". Сам Артем является воспитанником "Спартака".


Семшов Дзюба
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