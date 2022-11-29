– Думаю, в плане адаптации в "Краснодаре" все хорошо, процесс завершен. Все ребята дружелюбные, очень хорошо встретили. В команде очень хороший коллектив. Сейчас нужно улучшать свою игру и помогать команде, – передает слова Ахметова "РБ Спорт".
Ильзат Ахметов перешел в "Краснодар" летом 2022 года в статусе свободного агента. До этого он представлял московский ЦСКА и казанский "Рубин". В текущем сезоне Ильзат принял участие в 21-м матче за "Краснодар" в Российской премьер-лиге и Кубке России, забил четыре мяча и отдал три результативных передачи. В сумме Ахметов провел на футбольном поле 946 минут. Его контракт с нынешним клубом действует до лета 2024 года. По итогам первой части сезона в РПЛ "Краснодар" идет на восьмом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 25 очков.
Ахметов: моя адаптация в "Краснодаре" завершена. Сейчас нужно улучшать свою игру и помогать команде
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов рассказал о своей адаптации в команде.
Фото: РИА Новости