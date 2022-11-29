– Думаю, он справится со своей задачей. Борис умный человек, давно в футболе, себя хорошо проявил. Ротенберг настоящий профессионал, – приводит слова Семина Metaratings.
Сегодня московский клуб "Локомотив" официально объявил о назначении бывшего защитника "железнодорожников" на новую должность. До этого Борис был игроком московского клуба на протяжении шести лет – он завершил свою карьеру минувшим летом в 36-летнем возрасте. Юрий Семин был главным тренером "Локомотива" на двух отрезках – последний из них был в период с августа 2016 года по май 2020 года. После этого Юрий Павлович возглавлял "Ростов" на протяжении семи матчей. Сейчас Семин находится без клуба и работы.
Семин – о назначении Ротенберга в "Локомотив": он настоящий профессионал, справится со своей задачей
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на назначение Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодежного футбола клуба.
Фото: ФК "Локомотив"