"Возможно, Промес был провокатором этой ситуации, но потом прибежали и действующими лицами были совершенно другие. А Промес был в стороне и никаких действий, которые заслуживали бы красной карточки, я на видео не вижу", - цитирует Николаева "Матч ТВ".
"Зенит" и "Спартак" встречались в рамках заключительного тура группового этапа Кубка России. Матч, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился нулевой ничьей в основное время. Перед финальным свистком полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос грубо сфолил на форварде красно-белых Шамаре Николсоне. После этого к конфликту между игроками подключились Квинси Промес со стороны "Спартака" и Родригао из "Зенита", начавшие потасовку.
В результате потасовка закончилась шестью удалениями: Родригао, Малкома и Барриоса ("Зенит") и Николсона, Соболева и Селихова ("Спартак").
Экс-арбитр ФИФА Николаев: возможно, Промес был провокатором драки, но не вижу действий, заслуживающих красную карточку
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился мнением об участии Квинси Промеса в драке после матча с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"