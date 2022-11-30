Как сообщают СМИ, одним из кандидатов является экс-тренер "Факела" Олег Василенко. Представители клуба уже встречались со специалистом. При этом отмечается, что главным выбором для нижегородцев является бывший тренер "Зенита-2" Владислав Радимов, с которым были проведены переговоры еще месяц назад. В клубе ждут подтверждения кандидатуры Радимова от бизнес-элит России.
Напомним, что в этом сезоне "Пари НН" возглавлял тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов. Но в середине ноября специалист покинул клуб и перешел в "Локомотив".
"Пари НН" после 17 туров занимает 12 место в РПЛ. В активе команды 19 очков.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Пари НН" провел встречу с экс-тренером "Факела" Василенко
"Пари НН" продолжает поиски нового главного тренера.
Фото: РИА Новости