- Есть договор между клубами сроком на один сезон. У "Ростова" есть право выкупа по итогам сезона. На мой взгляд, некорректно муссировать все эти слухи, - приводит комментарий агента "СЭ".
Александр Сильянов перешел в "Ростов" из "Локомотива" на правах аренды зимой этого года. Летом аренда было продлена. В этом сезоне защитник принял участие в 20 встречах. На счету футболиста 2 гола и 1 результативная передача. В матче против Узбекистана Сильянов дебютировал за национальную команду страны. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Александра в 3,5 миллиона евро.
Сегодня СМИ сообщили, что "Локомотив" намерен вернуть Сильянова.
Агент Сильянова – о возможном возвращении игрока в "Локомотив": у "Ростова" есть право выкупа по итогам сезона
Агент защитника "Ростова" Александра Сильянова Вадим Шпинев отреагировал на появившуюся информацию о том, что "Локомотив" хочет вернуть игрока.
Фото: ФК "Локомотив"