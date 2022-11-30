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Родригао: драки можно было избежать, если бы не поведение игроков "Спартака". Были стычки и комментарии в наш адрес

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Защитник "Зенита" Родригао высказался о драке с игроками "Спартака" в матче финального тура группового этапа Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
– Всего этого можно было бы избежать, если б не поведение игроков "Спартака". Раз за разом – какие-то стычки и комментарии в наш адрес. В какой-то момент стало невозможно терпеть происходящее, ведь все это было на глазах у наших родных и близких, на родном стадионе. Нельзя было оставлять это без ответа, – цитирует Родригао Sport24.

"Зенит" и "Спартак" встречались между собой в Санкт-Петербурге, в минувшее воскресенье, 27 ноября 2022 года. Матч состоялся в рамках финального тура группового этапа Кубка России по футболу. Основное время закончилось вничью (0:0), за которым последовала серия послематчевых пенальти, в которой сильнее оказались футболисты "Зенита". Но между этим произошла массовая стычка и драка между представителями обеих команд, в результате которой главным арбитром встречи Владимиром Москалевым было удалено по три игрока из "Зенита" и "Спартака". В их числе оказался и бразильский защитник питерцев Родригао, а также его партнеры Барриос и Малком. Со стороны красно-белых красные карточки получили Соболев, Николсон и Селихов.


Родригао Зенит Спартак Кубок России
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