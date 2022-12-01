"Забыли ли про топ-5? Да какой топ-5. Конечно забыли! Мы сейчас думаем о том, как обезопасить себя от зоны вылета. Уверен ли, что "Локомотив" не вылетит? Да", - цитирует хавбека "РБ Спорт".
"Локомотив" завершил первую часть текущего чемпионата России в зоне стыковых матчей – москвичи имеют в активе 13 очков после 17-ти туров соревнования и идут на 14-м месте в таблице.
В ноябре красно-зеленые объявили, что пост главного тренера занял Михаил Галактионов.
Карпукас: какой топ-5 – забыли об этом! Уверен, что "Локомотив" не вылетит
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас поделился мнением о задачах и турнирных перспективах московской команды.
Фото: РПЛ