– Верю ли я в админресурс "Зенита"? Не хочу в это верить. В России на самом высоком уровне такого быть не может. Не думаю, что они договариваются с судьями или им помогают в составлении календаря, – цитирует Карпукаса "РБ Спорт".
Напомним, что по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона "Зенит" занимает привычное первое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь – московский "Спартак", отстающий от команды Сергея Семака на шесть очков. "Локомотив", в котором играет Артем Карпукас, в свою очередь, на данный момент занимает четырнадцатую строчку, располагаясь в зоне стыковых матчей. До зоны прямого вылета и подмосковных "Химок", идущих на пятнадцатом месте, они оторваны всего на одно очко. Сейчас РПЛ ушла на зимнюю паузу и вернется лишь в начале марта 2023 года.
Карпукас: не хочу верить в админресурс "Зенита", что они договариваются с судьями и им помогают в составлении календаря
Полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас высказался про доминирование "Зенита" в РПЛ.
Фото: regnum.ru