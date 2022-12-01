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Петржела: игроки "Зенита" и "Спартака" опозорили российский футбол и должны получить минимум 5 матчей дисквалификации

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Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о скандальной концовке матча 6-го тура группового этапа Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"
– Игроки "Зенита" и "Спартака" опозорили российский футбол. Каждый футболист должен получить минимум 5 матчей дисквалификации. Драки и футбол – несопоставимые вещи. Это позор для обеих команд, про который никто и никогда не забудет, – цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Напомним, что массовая драка между представителями "Зенита" и "Спартака" случилась в минувшее воскресенья, 27 ноября, в матче шестого тура группового этапа Кубка России. Основное время команды закончили вничью – со счетом 0:0. Сразу после этого произошла массовая стычка, в результате которой главный арбитр данной встречи Владимир Москалев показал красные карточки сразу шести футболистам – по три представителям каждой стороны. Удалены были Соболев, Селихов и Николсон со стороны "Спартака" и Барриос, Родригао и Малком со стороны "Зенита". После драк и удалений последовала серия послематчевых пенальти, в которой победителем вышел "Зенит" (4:2). Решающий удар на счету бывшего полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева.


Петржела Зенит Спартак Кубок России
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