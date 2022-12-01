"Зенит" обращался в ЭСК по Промесу – в КДК не обращались. Мы исследовали это – и задали вопрос судье Москалеву в отношении Промеса. Если бы драка не началась, то арбитр дал бы по желтой карточке Барриосу и Промесу. КДК не увидел оснований применять санкции к Промесу", - цитирует функционера "Матч ТВ".
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение дисквалифицировать на 6 матчей шесть игроков "Спартака" и "Зенита", получивших красные карточки по итогам инцидента.
Встреча команд в рамках шестого тура группового раунда Кубка России прошла в Санкт-Петербурге 27 ноября и завершилась победой хозяев поля в серии пенальти. После финального свистка на поле началась потасовка.
Григорьянц – о драке в матче "Зенит" - "Спартак": КДК не увидел оснований применять санкции к Промесу
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему форвард "Спартака" Квинси Промес не был удален за участие в драке в матче Кубка России между красно-белыми и "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"