Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Канада
18:00
МароккоНе начат
П1 4.6X 3.4П2 1.83
Хорватия
18:00
БельгияНе начат
П1 2.95X 3.3П2 2.38
Япония
22:00
ИспанияНе начат
П1 7.8X 4.7П2 1.44
Коста-Рика
22:00
ГерманияНе начат
П1 25X 11П2 1.1
Сделать ставку

Григорьянц – о драке в матче "Зенит" - "Спартак": КДК не увидел оснований применять санкции к Промесу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему форвард "Спартака" Квинси Промес не был удален за участие в драке в матче Кубка России между красно-белыми и "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
"Зенит" обращался в ЭСК по Промесу – в КДК не обращались. Мы исследовали это – и задали вопрос судье Москалеву в отношении Промеса. Если бы драка не началась, то арбитр дал бы по желтой карточке Барриосу и Промесу. КДК не увидел оснований применять санкции к Промесу", - цитирует функционера "Матч ТВ".

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение дисквалифицировать на 6 матчей шесть игроков "Спартака" и "Зенита", получивших красные карточки по итогам инцидента.

Встреча команд в рамках шестого тура группового раунда Кубка России прошла в Санкт-Петербурге 27 ноября и завершилась победой хозяев поля в серии пенальти. После финального свистка на поле началась потасовка.


КДК РФС Григорьянц Промес Спартак Зенит Кубок России
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент: Малком не сделал ничего, чтобы получить дисквалификацию на 6 матчей 2
Осинькин: игра Пиняева становится всё лучше и лучше – интерес к игрокам меня всегда пугает
Канада – Марокко. Стартовые составы команд на матч 3-го тура ЧМ-2022
Ловрен – в стартовом составе Хорватии на матч ЧМ-2022 со сборной Бельгии 1
ЭСК РФС: Москалев правильно удалил Барриоса и Малкома в матче Кубка России "Зенит" - "Спартак" 2
КДК РФС: 6 игроков "Зенита" и "Спартака" удалены за массовую драку – поэтому одинаковое наказание 7
Григорьянц – о драке в матче "Зенит" - "Спартак": КДК не увидел оснований применять санкции к Промесу 22
Барриос, Родригао, Малком, Селихов, Николсон и Соболев дисквалифицированы на 6 матчей Кубка России 16
Главный тренер Польши: наша главная задача — создать сборной Франции проблемы 4
Шалимов – о выходе сборной Польши в плей-офф ЧМ-2022: да пошла эта Польша! Из-за нее сборной России нет в Катаре 8
Черданцев – о выборе Пиняева лучшим молодым игроком: ничего нового о нем мы не узнали, а прогресс Литвинова колоссален 2
Петржела: игроки "Зенита" и "Спартака" опозорили российский футбол и должны получить минимум 5 матчей дисквалификации 5
Владимир Федотов: Обляков себя не жалеет, полностью отдается игре. Это очень важно и ценно 1
Ребров – о преимуществе Денисова над Пиняевым: Сергей перспективен, но не провел полноценный сезон. Даниил играл больше
Спортивный директор "Оренбурга": приоритет клуба в зимнее трансферное окно – качественные латиноамериканские футболисты 4