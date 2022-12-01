"Не могу поддержать это решение. Малком не был главным инициатором конфликта. Он не сделал ничего такого, чтобы получить дисквалификацию на 6 матчей", - цитирует агента Sport24.
Сегодня КДК РФС вынес решение по эпизоду с потасовкой в матче 6-го тура группового этапа Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком". Малком вместо с Родригао и Барриосом, а также с футболистами "Спартака" Селиховым, Соболевым и Николсоном был наказан дисквалификацией сроком на 6 матчей турнира.
Агент: Малком не сделал ничего, чтобы получить дисквалификацию на 6 матчей
Агент полузащитника "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать футболиста на 6 матчей Кубка после массовой драки с игроками "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"