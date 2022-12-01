Нападающий "Спартака" ранее заявил, что национальная команда смогла бы выйти в плей-офф чемпионата мира 2022, который проходит сейчас в Катаре.
"Александр может только на игровой приставке в игре FIFA играть на ЧМ, по-другому никак. Надо находиться в Катаре и быть участником, чтобы говорить о том, как бы мы выступили. Будь там и говори, а не находясь дома", — цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Сборная России не может принимать участие в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, так как была временно отстранена. Аналогичная мера распространяется на клубные команды России.
Канчельскис: играть на ЧМ Соболев может только на игровой приставке
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал заявление форварда Александра Соболева.
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