– Предложений из России я не получал. Однако было бы здорово, если бы Россия открыла передо мной двери. Это прекрасная и очень красивая страна. Был бы счастлив поиграть здесь, – цитирует Техеду "СЭ".
Сборная Коста-Рики по итогам группового этапа, который завершился минувшей ночью, покидает чемпионат мира по футболу-2022, который проходит в Катаре. Ельцин Техеда отличился забитым мячом в самом последнем туре, в игре со сборной Германии. 30-летний центральный полузащитник представляет футбольный клуб "Эредиано" из Коста-Рики. До этого играл за швейцарскую "Лозанну", откуда ушел зимой 2019 года. Контракт Ельцина Техеды с нынешним клубом действует до лета 2023 года. Портал Transfermakrt оценивает его трансферную стоимость в 275 тысяч евро.
Ельцин Техеда: был бы счастлив поиграть в России, но предложений оттуда пока не получал
Хавбек сборной Коста-Рики и участник ЧМ-2022 в Катаре Ельцин Техеда заявил, что хотел бы перейти в российский чемпионат.
Фото: AFP