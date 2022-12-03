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Дзюба: Веллитон или Промес? Думаю, Квинси посильнее

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Бывший нападающий "Зенита" и "Спартака" Артем Дзюба сравнил Веллитона и Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Кто сильнее: Веллитон или Промес? Я думаю, в целом Промес посильнее. Веллитон — типичный страйкер, завершающий, ни в чём не участвующий. Чуть-чуть с преимуществом Промес, потому что мне нравятся игроки, которые умеют не только забивать, но и отдавать", - сказал Дзюба.

Напомним, Веллитон выступал за "Спартак" с 2007 по 2014 годы. С того момента бразилец провел за красно-белых 133 матча, в которых забил 61 гол и отдал 19 результативных передач. Кроме того, форвард дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ (в сезонах 2009 и 2010).

В активе Квинси Промеса 98 голов и 48 ассистов в 200 матчах за "Спартак". Напомним, голландец вернулся в РПЛ в феврале прошлого года. До этого он уже выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, когда перебрался в "Севилью".

Источник: ютуб-канал "Площадка"


Дзюба Веллитон Промес Спартак
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