"Мы действительно ведем переговоры с "Краснодаром", но на данный момент ничего еще не согласовано. Сделка далека от завершения", - цитирует агента Sport24.
Напомним, ранее появилась информация, что "Краснодар" предложил 2,5 млн евро за 80 процентов прав на аргентинского форварда.
Алейхо Велис является воспитанником "Росарио Сентраль". В нынешнем сезоне 19-летний форвард провел 34 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт Велиса с "Росарио Сентраль" рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро.
Агент Велиса: мы действительно ведем переговоры с "Краснодаром"
Агент Альберто Фочи Морено, представляющий интересы форварда "Росарио Сентраль" Алейхо Велиса, подтвердил, что ведет переговоры с "Краснодаром".
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