Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
18:00
ПольшаНе начат
П1 1.37X 5П2 9
Англия
22:00
СенегалНе начат
П1 1.56X 3.95П2 6.8
Реклама лига ставок Сделать ставку

Президент "Росарио": "Краснодар" обсуждает условия контракта с Велисом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Росарио Сентраль" Рикардо Карлони прокомментировал информацию о возможности перехода форварда Алехо Велиса в "Краснодар".
Фото: elgrafico.com
"Да, "Краснодар" сделал нам предложение по Велису. Условия контракта игрока на стадии обсуждения", — цитирует функционера Sport24.

Днем ранее в СМИ появилась информация, что южане заинтересованы в услугах 19-летнего аргентинца и готовы выплатить "Росарио" отступные за игрока в размере 2,5 млн евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины Велис сыграл в 26 матчах и отметился шестью голами.


Краснодар Российские трансферы
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Месси – о сборной Нидерландов: нас ждет очень тяжелый поединок, они захотят забрать мяч
Де Лигт: думал, совсем не сыграю на ЧМ-2022. Возможно, тренер не видит меня в основном составе
Игнатьев – о матче со "Спартаком" в Кубке: нам повезло со жребием, будет высококлассный футбол
Промес – о жеребьевке Кубка России: нас ждет сложный матч – "Локо" предельно мотивирован
Президент "Росарио": "Краснодар" обсуждает условия контракта с Велисом
Антуан Гризманн: без хорошей игры в защите не станешь чемпионом мира
Быстров: слава богу женщин-судей не было на матче "Спартак" — "Зенит". Тянуть кого-то за уши неправильно
Месси установил рекорд, в восьмой раз получив награду лучшего игрока матча на ЧМ 2
Месси - о победе над Австралией: сделали еще один маленький шаг к трофею
Агент Велиса: мы действительно ведем переговоры с "Краснодаром" 1
Сборная Аргентины сыграет с Нидерландами в четвертьфинале ЧМ-2022 4
03 декабря
Голы Месси и Альвареса принесли Аргентине победу над Австралией 14
Главный тренер Нидерландов Ван Гал поцеловал защитника своей команды Думфриса на пресс-конференции 1
Baza: в московском отеле избили бывшую жену Дениса Глушакова. Ей диагностировали сотрясение мозга 9
Альварес удвоил счет в матче с Австралией после грубой ошибки голкипера