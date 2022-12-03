"Да, "Краснодар" сделал нам предложение по Велису. Условия контракта игрока на стадии обсуждения", — цитирует функционера Sport24.
Днем ранее в СМИ появилась информация, что южане заинтересованы в услугах 19-летнего аргентинца и готовы выплатить "Росарио" отступные за игрока в размере 2,5 млн евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины Велис сыграл в 26 матчах и отметился шестью голами.
Президент "Росарио": "Краснодар" обсуждает условия контракта с Велисом
Президент "Росарио Сентраль" Рикардо Карлони прокомментировал информацию о возможности перехода форварда Алехо Велиса в "Краснодар".
Фото: elgrafico.com