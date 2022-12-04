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Агент – о возможности ухода Педриньо из "Локомотива": пока ни с кем нет никакой конкретики

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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Педриньо, высказался о будущем футболиста в столичном клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Останется ли Педриньо в "Локо"? Пока ни с кем нет никакой конкретики", - цитирует агента "РБ Спорт".

Ранее в СМИ стала появляться информация о возможности ухода 23-летнего бразильца из "Локомотива". Сообщалось, что у игрока не сложились отношения с одноклубниками и руководством. Среди возможных вариантов продолжения карьеры Педриньо назывался "Сан-Паулу".

Хавбек "железнодорожников" сыграл 6 матчей в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.


Педриньо Локомотив
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