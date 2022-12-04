"Останется ли Педриньо в "Локо"? Пока ни с кем нет никакой конкретики", - цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее в СМИ стала появляться информация о возможности ухода 23-летнего бразильца из "Локомотива". Сообщалось, что у игрока не сложились отношения с одноклубниками и руководством. Среди возможных вариантов продолжения карьеры Педриньо назывался "Сан-Паулу".
Хавбек "железнодорожников" сыграл 6 матчей в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
Агент – о возможности ухода Педриньо из "Локомотива": пока ни с кем нет никакой конкретики
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Педриньо, высказался о будущем футболиста в столичном клубе.
Фото: ФК "Локомотив"