"Я смотрел игру со "Спартаком" и матчи с "Зенитом". Что касается других игр, у нас иногда совпадает время проведения матчей, иногда я просто не могу найти, где посмотреть. Но когда есть возможность — обязательно смотрю!" - цитирует игрока "Чемпионат".
Влашич в составе сборной Хорватии обыграл Японию (1:1, 3-1) в 1/8 финала ЧМ-2022, матч завершился в серии пенальти. "Шашечные" вышли в четвертьфинал турнира, где им предстоит сыграть с победителем матча Бразилия – Южная Корея. "Пентакампеоны" к окончанию первого тайма уверенно ведут в счете – 3:0.
Никола Влашич: слежу за ЦСКА – смотрел матчи с "Зенитом" и "Спартаком"
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич заявил, что следит за матчами ЦСКА, в составе которого футболист провел три сезона.
Фото: РПЛ