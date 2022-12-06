"Ждать ли Пиняева в "Зените"? Он сейчас интересен всем командам, которые находятся наверху таблицы. Не думаю, что его контракт с "Крыльями Советов" станет препятствием для топ-клубов РПЛ", - приводит слова Аршавина Sport24.
В нынешнем сезоне Сергей провел 15 матчей за "Крылья Советов" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В начале ноября Пиняеву исполнилось 18 лет. Его контракт с самарцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 млн евро.
Аршавин - о возможном переходе Пиняева в "Зенит": не думаю, что контракт с "Крыльями" станет препятствием
Советник генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал возможный трансфер Сергея Пиняева.
Фото: Global Look Press