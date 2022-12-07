- На данный момент никакого прогресса в переговорах с "Краснодаром" нет, но мы пытаемся. Это единственный клуб из России, кому интересен Велис, — приводит комментарий агента Sport24.
Ранее СМИ сообщили, что форвард Алекс Велис и "Краснодар" ведут переговоры о личном контракте. Краснодарский клуб готов активировать сумму отступных за игрока.
В этом сезоне аргентинец провел 34 игры, в которых забил 8 мячей и 1 ассист. Контракт футболиста с "Росарио Сентраль" действует до декабря 2025 года. Трансферная стоимость игрока, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.
Агент Велиса: "Краснодар" – единственный клуб, который претендует на игрока, но прогресса в переговорах нет
Агент аргентинского форварда "Росарио Сентраль" Алехо Велиса Альберто Фочи Морено рассказал о переговорах игрока с "Краснодаром".
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