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Агент Дивеева – о будущем игрока: если будет хорошее предложение, то мы рассмотрим его

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Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин высказался о будущем футболиста в московском клубе.
Фото: Sport24
- По Игорю ко мне много кто обращается, но пока конкретных предложений нет. Сейчас Игорь сосредоточен на ЦСКА, у нас есть контракт, который мы выполняем. Конечно, если будет хорошее предложение, то мы рассмотрим его. Это предложение должно устроить и клуб, и, соответственно, нашу сторону. Но пока конкретики нет, - приводит комментарий агент Sport24.

В этом сезоне Игорь Дивеев провел 12 игр, в которых забил один мяч и отдал один ассист. В матче против "Торпедо" (0:1) игрок получил тяжелую травму и выбыл до конца года. Контракт Дивеева с ЦСКА заканчивается летом 2024 года. Трансферная стоимость россиянина, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Ранее агент Дивеева подтвердил информацию, что армейцы намерены предложить защитнику новое соглашение Также представитель игрока рассказал, что Игорем интересуются итальянские клубы.

ЦСКА располагается на 5 месте в таблице РПЛ. На счету подопечных Владимира Федотова 29 набранных баллов.


ЦСКА Дивеев
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