- По Игорю ко мне много кто обращается, но пока конкретных предложений нет. Сейчас Игорь сосредоточен на ЦСКА, у нас есть контракт, который мы выполняем. Конечно, если будет хорошее предложение, то мы рассмотрим его. Это предложение должно устроить и клуб, и, соответственно, нашу сторону. Но пока конкретики нет, - приводит комментарий агент Sport24.
В этом сезоне Игорь Дивеев провел 12 игр, в которых забил один мяч и отдал один ассист. В матче против "Торпедо" (0:1) игрок получил тяжелую травму и выбыл до конца года. Контракт Дивеева с ЦСКА заканчивается летом 2024 года. Трансферная стоимость россиянина, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Ранее агент Дивеева подтвердил информацию, что армейцы намерены предложить защитнику новое соглашение Также представитель игрока рассказал, что Игорем интересуются итальянские клубы.
ЦСКА располагается на 5 месте в таблице РПЛ. На счету подопечных Владимира Федотова 29 набранных баллов.
Агент Дивеева – о будущем игрока: если будет хорошее предложение, то мы рассмотрим его
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин высказался о будущем футболиста в московском клубе.
Фото: Sport24