- "Спартак"? Пока ничего нет, никто из клуба со мной не связывался. Сам Стиан поехал бы в Россию, учитывая политическую обстановку? Политика не имеет никакого значения. Это футбол, он с политикой никак не связан. Не надо мешать эти два понятия, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Сегодня СМИ сообщили, что "Спартак" интересуется 27-летним центральным защитником "Бордо" Стианом Грегерсеном. Футболист в этом сезоне сыграл в 13 встречах Лиги 2. Контракт норвежца с французским клубом рассчитан до июня 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 миллионов евро.
"Спартак" располагается на 2 месте в таблице РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 36 баллов. Под данным различных источников, московский клуб планирует усилить позицию центрального защитника в зимнее трансферное окно
Агент Грегерсена: со мной из "Спартака" никто не связывался
Агент защитника "Бордо" Стиана Грегерсена Блаш Хоссейни прокомментировал появившуюся информацию об интересе к игроку "Спартака".
Фото: premium.vgc.no