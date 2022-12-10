– Команда развалена на кусочки. Но с теми ресурсами, которые у них есть, они не вылетят. Новый тренер должен помочь. Это один из лучших клубов в России, где я работал. Там лучшие условия для работы, – приводит слова Божовича "РБ Спорт".
По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части текущего сезона московский "Локомотив" занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, располагаясь в зоне стыковых матчей. "Железнодорожники" набрали всего 13 очков за 17 игр. Сейчас российский футбольный сезон ушел на зимний перерыв – футболисты пока находятся в отпусках, а после отправятся на сборы. Матчи РПЛ возобновятся в начале марта 2023 года – тот же "Локомотив" сыграет на выезде с "Ростовом". Перед зимней паузой "железнодорожников" возглавил Михаил Галактионов, работающий в молодежной сборной России и недавно покинувший нижегородский футбольный клуб "Пари НН".
Божович – о положении "Локомотива": команда развалена на кусочки. Но с ресурсами, которые у них есть, они не вылетят
Бывший главный тренер "Локомотива" и еще нескольких клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о нынешнем состоянии "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"