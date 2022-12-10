"Они не должны жаловаться на судейство, им судьи помогают больше, чем ошибаются против них. Кто им мешает стать чемпионами? Купите легионеров лучше, чем у "Зенита", и проблем не будет. Сколько лет они не могут создать нормальную команду? Что вам мешает быть лучше "Зенита"? Вы только кричите в прессе", - цитирует Божовича "РБ Спорт".
"Спартак" ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 36 очков и отстает от "Зенита", лидирующего в чемпионате, на шесть очков. Кроме того, "Спартак" на первом месте завершил групповой этап Кубка России, обойдя "Зенит", "Крылья Советов" и "Факел". Красно-белые сыграют в верхней сетке плей-офф Кубка страны.
Божович: судьи помогают "Спартаку" больше, чем ошибаются против. Кто им мешает стать чемпионами?
Сербский тренер Миодраг Божович поделился мнением о судействе в матчах со "Спартаком".
Фото: ПФК "Арсенал" Тула