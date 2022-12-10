"Шесть очков — не такой большой гандикап, он легко отыгрывается. Это не восемнадцать! Думаю, что есть группа команд, которая еще составит конкуренцию "Зениту", - цитирует Сычева "СЭ".
"Зенит" ушел на зимний перерыв на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 42 очка и опережает "Спартак", который идет вторым, на 6 очков. "Ростов" отстает от лидера чемпионата России на 7 баллов. РПЛ возобновится в марте следующего года. До конца турнира остается 13 туров
Сычев - об отрыве "Зенита" в РПЛ: 6 очков - это не 18, не такой большой гандикап, он легко отыгрывается
Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев считает, что борьба за чемпионство в РПЛ еще не завершена.
Фото: ТАСС