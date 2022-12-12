Как сообщает источник, такое пожелание Бердыев высказал в беседе с руководством сочинцев. "Сочи" официально выкупил Коваленко в летнее трансферное окно, но отдал полузащитника в обратную аренду на сезон. Срок арендного соглашения истекает летом следующего года.
В нынешнем сезоне Александр Коваленко провел 20 матчей за "Крылья" во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.
Напомним, ранее стало известно, что Курбан Бердыев стал новым главным тренером "Сочи". Контракт со специалистом подписан на 2,5 года. Ради возвращения в РПЛ специалист покинул иранский "Трактор".
Источник: "СЭ"
"СЭ": Бердыев рассчитывает зимой досрочно забрать Коваленко из "Крыльев" в "Сочи"
Новый главный тренер "Сочи" Курбан Бердыев хотел бы ускорить возвращение Александра Коваленко из аренды в "Крыльях Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"