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"СЭ": Бердыев рассчитывает зимой досрочно забрать Коваленко из "Крыльев" в "Сочи"

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Новый главный тренер "Сочи" Курбан Бердыев хотел бы ускорить возвращение Александра Коваленко из аренды в "Крыльях Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Как сообщает источник, такое пожелание Бердыев высказал в беседе с руководством сочинцев. "Сочи" официально выкупил Коваленко в летнее трансферное окно, но отдал полузащитника в обратную аренду на сезон. Срок арендного соглашения истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне Александр Коваленко провел 20 матчей за "Крылья" во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, ранее стало известно, что Курбан Бердыев стал новым главным тренером "Сочи". Контракт со специалистом подписан на 2,5 года. Ради возвращения в РПЛ специалист покинул иранский "Трактор".

Источник: "СЭ"


Коваленко Крылья Советов Сочи
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