Бояринцев прокомментировал старт ЦСКА в РПЛ

- Критики в адрес ЦСКА много. Но есть результат - по-моему, это один из лучших их стартов за многие годы. В этом вопросе я сделаю ставку на статистику. Мне симпатичен Игдисамов - молодой специалист, развивается.
Очки сейчас есть, а игру обязательно наладят, - приводит слова Бояринцева "Чемпионат".
После девяти туров ЦСКА набрал 19 очков и занимает четвёртое место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет два балла. После международной паузы армейцы примут "Родину" - матч состоится 11 октября.