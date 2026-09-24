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Бояринцев прокомментировал старт ЦСКА в РПЛ

Экс-игрок "Спартака" Денис Бояринцев оценил старт ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Он отметил, что, несмотря на критику в адрес команды, турнирные результаты армейцев пока выглядят убедительно.

- Критики в адрес ЦСКА много. Но есть результат - по-моему, это один из лучших их стартов за многие годы. В этом вопросе я сделаю ставку на статистику. Мне симпатичен Игдисамов - молодой специалист, развивается.

Очки сейчас есть, а игру обязательно наладят, - приводит слова Бояринцева "Чемпионат".

После девяти туров ЦСКА набрал 19 очков и занимает четвёртое место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет два балла. После международной паузы армейцы примут "Родину" - матч состоится 11 октября.

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