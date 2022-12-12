"На данный момент мы не ведем переговоры по выкупу Густаво. Еще ничего не решено. Возможен ли обмен Алберто на Мантуана? Не знаю. Все зависит от клубов", - цитирует агента Sport24.
Напомним, Густаво Мантуан стал игроками "Зенита" летом этого года. Он, как и бразильский голкипер Иван, вошел в сделку по обмену на Юри Алберто, который перебрался в "Коринтианс". Все игроки сменили клубы на правах аренды, завершающейся летом следующего года. В нынешнем сезоне Густаво Мантуан провел 18 матчей в составе "Зенита", в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Агент Мантуана: на данный момент не ведем переговоры по выкупу Густаво
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Густаво Мантуана, заявил, что стороны пока не ведут переговоры о полноценном трансфере его клиента.
Фото: ФК "Зенит"