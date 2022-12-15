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Представитель Гаджимурадова: к разговорам со "Спартаком" пока не возвращались. К Рамазану есть интерес от клубов РПЛ

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Футбольный юрист Дмитрий Кигинько рассказал, что полузащитник Рамазан Гаджимурадов недоволен своим положением в "Урале", к нему есть интерес со стороны нескольких РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
– К разговорам со "Спартаком" пока еще не возвращались. Но в целом к Гаджимурадову есть интерес от нескольких клубов РПЛ. Сейчас активно занимаемся этим вопросом, так как Рамазана не устраивает текущее положение в "Урале". Рассматриваем различные варианты, – цитирует Кигинько "РБ Спорт".

Напомним, что минувшим летом красно-белые проявляли интерес к Гаджимурадову с желанием арендовать футболиста. Рамазан Гаджимурадов играет за "Урал" с января 2021 года. Он перешел в клуб из Екатеринбурга из "СКА Хабаровск". Еще ранее Рамазан играл за "Велес", "Велес-2". Контракт Гаджимурадова с "Уралом" на данный момент рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне Рамазан провел за свой нынешний клуб 13 матчей. Забитыми мячами не отличился, отдал одну результативную передачу. В общей сумме Гаджимурадов провел на поле всего 673 минуты. Напомним, что на старте сезона у "Урала" сменился главный тренер. На замену Игорю Шалимову пришел Виктор Гончаренко, с которым команда заметно поднялась в турнирной таблице Российской премьер-лиги.


Гаджимурадов Урал РПЛ
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