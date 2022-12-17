"Шукуров приехал на сборы, а не сразу контракт подписывать. Это уже третье руководство "Химок", надо понять, насколько оно сейчас будет нормальным, в отличие от предыдущих людей, которые были в клубе", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Алимардон Шукуров выступает за белорусский "Неман". В нынешнем сезоне он провел за клуб 29 матчей, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач. Кроме того, на счету Шукурова 19 матчей в составе сборной Киргизии, в которых он забил 5 мячей. Один из них полузащитник отправил в ворота сборной России во время сентябрьского товарищеского матча.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шукурова в 300 тысяч евро.
Агент Шукурова - о просмотре игрока в "Химках": надо понять, насколько нормальным будет новое руководство клуба
Агент Владимир Осипов, представляющий интересы киргизского полузащитника Алимардона Шукурова, прокомментировал возможный трансфер его клиента в "Химки".
Фото: Федерации футбола КР