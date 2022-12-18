"Нужно находиться внутри, чтобы что?то говорить про их взаимоотношения. Викторович сам пригласил Ваню в "Рубин". Как тут может быть проблема в Слуцком? Что там в голове у Игнатьева, нужно разбираться психологу, наверное", - цитирует Попова "Матч ТВ".
Напомним, ранее агент Алан Агузаров заявил, что одной из причин низкой результативности Ивана Игнатьева в последние сезоны является работа Леонида Слуцкого. По словам представителя игрока, тренер подорвал его веру в свои силы.
Иван Игнатьев с лета этого года выступает за "Локомотив". В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей в РПЛ, в которых он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. До этого Игнатьев выступал за "Рубин", "Крылья Советов" и "Краснодар".
Экс-защитник "Рубина" Попов: что там в голове у Игнатьева, нужно разбираться психологу
Бывший защитник "Рубина" Алексей Попов отреагировал на критику Леонида Слуцкого со стороны агента Алана Агузарова, представляющего интересы Ивана Игнатьева.
Фото: ФК "Локомотив"